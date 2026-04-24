【ベルリン＝工藤彩香】１９７９年のイラン革命後、米国に亡命しているイラン反体制派のレザ・パーレビ元皇太子は２３日、ドイツの首都ベルリンで記者会見し、「世界は（革命後の）４７年間、イラン国民を無視し、自国政府が（イランの）体制に迎合してきたことについて謝罪すべきだ」と述べた。パーレビ氏は、各国がイランの体制に融和的な姿勢を取る一方、市民への弾圧を傍観してきたと主張。体制転換を求めるイラン国民に対