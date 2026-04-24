お茶の生産者にとって最も重要な「一番茶」のシーズンを迎えるなか、自民党の議員連盟が農林水産省を訪れ工場で使う燃油の安定供給などを要請しました。【映像】「一番茶」シーズン迎え 燃油の安定的供給を要望自民党茶業振興議連・上川陽子議連幹事長「茶工場で使用されている燃油、被覆資材や包装資材。これは石油由来のナフサを中心として従来の各種資材により作られています。こういったものの価格が高くなると安定的な調達