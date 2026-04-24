コメの平均価格が10週ぶりに値上がりしました。ただ、下落基調は依然続いています。農林水産省によりますと、今月13日から19日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より10円高い3883円でした。値上がりするのは10週ぶりですが、コメ価格は値下がり基調が続いていて、今週も去年と比べると、8%安い水準となりました。民間企業が抱える在庫量がこの10年で最も多い水準となっていて、ここ最近では、