【モデルプレス＝2026/04/24】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月23日、自身のInstagramを更新。作り置きを披露し、注目を集めている。【写真】56歳元おニャン子「彩りが鮮やか」作り置きのキャベツのナムル＆紫キャベツと枝豆和え◆渡辺美奈代、作り置きメニュー公開渡辺は「作り置き」「＃キャベツのナムル」「＃紫キャベツと枝豆和え」とつづり、写真を投稿。胡麻をふったナムルと、紫と緑のコントラストが美しい紫