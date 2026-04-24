【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。の田中れいなが4月23日、自身のInstagramを更新。作り置きご飯を公開し、話題となっている。【写真】1児の母・36歳元モー娘。「たくさんのメニュー尊敬する」ハンバーグ・チヂミ・かぼちゃなど大量作り置き赤ちゃんごはん◆田中れいな、子供用の作り置きご飯を公開田中は「ごはんのまとめ」「＃赤ちゃんごはん」とつづり、子供のための作り置き料理の写真を投稿。「やっぱりいつも同