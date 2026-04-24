24日午後5時ごろ、岐阜県岐南町にある遮断機付きの踏切で人と列車が衝突しました。 この影響で新木曽川駅ー名鉄岐阜駅の上下で運転を見合わせています。 名鉄によると、運転再開見込みは午後7時ごろです。 JR東海による振替輸送が実施されています。