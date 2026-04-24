溝端葵1st写真集が7月17日（金）に発売決定 南アジアの楽園・スリランカで魅せた、進化したカラダと素の表情 昨年3月の『週刊プレイボーイ』でのデビュー以来、瞬く間に数々の表紙を席巻。わずか1年でトップグラビアアイドルの座を射止めた溝端葵の待望の1st写真集『タイトル未定』（集英社）が、7月17日（金）に発売することが決定した。 溝端葵 © Takeo Dec.／集英社 撮影の