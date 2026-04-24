早い方では、あす25日(土)からゴールデンウイークに入る方もいらっしゃるかもしれません。今週末は広く晴れますが、来週はたびたび雨の降る日があるでしょう。先日20日(月)に起きた三陸沖の地震で揺れが大きかった地域では、地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。少しの雨でも土砂災害が起きる可能性がありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。日差しの届く日が多い28日(火)は急な強い雨や雷雨の恐れ