未婚を貫いていることで知られるタレント森口博子（57）が結婚について「正直、面倒くさいっていうのが今の正直な感想」などとし、注目されている。【もっと読む】森口博子の現在地 56歳でも「仕事ファースト人生」だが…体調不良でイベントと収録欠席の不安先輩歌手でもある小林幸子（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際のコメントで、「どなたか本当に良い方がいたら」と結婚願望も残しつつ、こう言ったのだ。「ぶっ