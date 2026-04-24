シュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁 ＳＮＢは、イラン戦争の影響を注視しており、必要に応じてスイスフランの為替レートを無制限に操作することができる。 ＳＮＢは、政策金利および為替市場への介入に関して、制約のない裁量権を有している。 ＳＮＢは、必要であれば、いつでも政策を調整する用意がある。