「ウォーフェア 戦地最前線」キービジュアル (C)2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved. Prime Videoで、A24による映画「ウォーフェア 戦地最前線」と、ジェラルド・バトラー主演作「アウトローズ」の配信がスタートした。 「ウォーフェア 戦地最前線」は、元特殊部隊員がイラク戦争での実体験を極限まで再現したという作品で、日本では1月16日に劇場公開された。