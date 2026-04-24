ヤクルトは２４日、ヘスス・リランソ投手が左肋間筋肉離れと診断されたと発表した。同投手は今季から加入し、７試合で５ホールド、防御率０・００を記録。２３日に出場選手登録を抹消されていた。池山監督は２３日の試合前、「治療に専念してほしい」と話していた。リランソに代わるセットアッパーは星、広沢、清水、木沢、荘司らが務めることになりそうだ。