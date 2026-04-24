東京・墨田区スポーツ協会に加盟する「墨田区ラグビーフットボール協会」のしもむら緑会長らが２４日、地域でのラグビー競技の普及と、スポーツを通じた子どもや大人の体力向上・健康促進などへの協力を求め、同区の報知新聞社を表敬訪問した。今年で設立１２年目を迎え、地域での活動も確実に浸透。２０２４年からは錦糸公園野球場で初めてラグビーの区民スポーツ大会を行い、春秋の年２回開催を定例化。今年も６月７日（日）