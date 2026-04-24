◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）ＤｅＮＡは２４日、森原康平が岡山市内の病院で「右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術」の手術を行い、無事終了したと発表した。２０１６年ドラフト５位で楽天に入団した右腕。主に中継ぎで活躍し１９年には６４試合に登板し２９ホールドをマークした。２２年夏にトレードでＤｅＮＡに加入。今季はプロ１０年目の節目の年だった。昨季３０試合に登板し、防御率２・