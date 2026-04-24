１６日、湖南省張家界市の天子山風景区に広がる滝雲。（張家界＝新華社配信／張洪濤）【新華社張家界4月24日】中国湖南省張家界市の天子山風景区で早朝、谷間から立ち上った雲が斜面を流れ落ちる「滝雲」の景観が広がった。石英砂岩の峰々が一層雄大な姿を見せた。毎年の4〜5月は降水量が豊富で適度な気温差があることから、天子山の雲海鑑賞に最適な時期とされる。特に雨上がりの朝は滝雲が現れやすい。滝雲は刻々と変化しな