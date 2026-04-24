■これまでのあらすじ鋭斗から逃げた絵美を説得するように言われた父。定年後の生活に揺さぶりをかけるようなことを言われるが、絵美の変化に気づいていた母は「もう終わりにしましょう」と夫を諭す。そしてふたりは絵美のもとへ…。「いまさら、どうして……？」--両親が謝りに来たけど、突然のことで受け止めきれない。「本当にいまさらだ。俺がお前の人生を勝手に決めてしまった。でも今度こそ、お前が選ぶ道を支えたい」と震え