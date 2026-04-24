まさか自分の子どもが知らないところで散財していたなんて…！「おじいちゃんにもらった」という息子の言い訳も、あっという間にバレてしまい…。ここから親子のお金をめぐるやりとりは、思わぬ方向へと転がっていくようです。>>【まんが】小学生息子のお金問題(ウーマンエキサイト編集部)