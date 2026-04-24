お笑いタレント・エルフ荒川が２３日放送のＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」にゲスト出演した。ギャルイメージが強い荒川が、井川遥のプロデュースにより大変身。低予算のコーディネートとセンス抜群のヘアアレンジで、オトナ女子へと雰囲気を一変させた。胸まであるロング金髪をアップにして、ピンクのエクステは編み込み。オーバーサイズのデニムジャケットをバッチリ着こなした。荒川は２４日にＳＮＳへ新規投稿。「井川