既婚者である男性上司と性的関係を持った女性が、職場のハラスメント相談窓口に駆け込み、男性上司に無視されたなどと相談した。ところが、相談をした女性が戒告という懲戒処分を受けることとなった。女性の職場は自衛隊。懲戒の理由は、既婚者と性的な関係を持ったことが、自衛隊法に明記された「隊員たるにふさわしくない行為のあった場合」に当たるというものだった。女性は懲戒処分の取り消しを求めて、防衛省＝国を提訴したが