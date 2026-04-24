タレント池畑慎之介（73）が24日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト生出演。過去に1度あった同居生活をふりかえった。今放送のメールテーマは「あなたは今？」に対し、中尾ミエは「一応パートナーはいますけどね」と明かした。池畑は「昔からこの人は1人でいるとと思ってたら、ちゃんと男がいたってことがさ悔しかったの、騙されたの」とツッコミを浴びせた。その上で「1年だけ同棲したことありますけど、こう