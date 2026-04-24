トータルメイクアップブランド「LUNASOL（ルナソル）」は、2026年4月24日から夏の新作コレクション「JUICY＆DEWY」を販売しています。アイシャドウは先行販売でも大好評今回登場するルナソルの夏コレクションは、"JUICY＆DEWY"がテーマ。夏の光に映える鮮やかな色彩と輝きと、みずみずしい質感の仕上がりが特徴です。軽やかで生命感あふれるサマーメイクを楽しめるラインアップ。ルナソル アイカラーレーションN・21 Peach Fusion