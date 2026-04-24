4月24日、B3リーグは2025－26シーズンのリーダーズ各部門トップ選手と個人表彰受賞者が確定したことを発表した。 ◆■B3リーグ2025-26シーズンリーダーズ ＜得点＞ 21.29テイブリオン・ドーソン（徳島） ＜アシスト＞ 5.54田渡凌（しながわ） ＜リバウンド＞ 13.33ローカス・ガスティス（立川） ＜フリースロー成功率＞