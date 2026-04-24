6月20日より新宿K’s cinemaにて公開される青柳翔主演映画『ディッシュアップ』の予告編が公開された。 参考：青柳翔主演映画『ディッシュアップ』6月20日公開決定共演にハ・ヨンス、三河悠冴ら 本作は、大阪芸術大学卒業制作の『BAD TRIP』（2018年）が国内の映画祭で話題を呼び、短編作品『猟果』がSKIPシティ国際Dシネマ映画祭2023の短編部門で優秀賞を受賞した池本陽海監督の長編デビュー作。 3年前に父親を