２４日の日経平均株価は前日比５７５円高の５万９７１６円と反発し最高値を更新した。前日には一時６万００１３円まで上昇しており、東京市場は青空圏に突入している。 イラン情勢は依然として先行き不透明だが、「再び戦闘に突入さえしなければいいという楽観論が台頭しており、株式市場はイラン情勢をさほど気にしなくなりつつある」（市場関係者）との声も出ている。むしろ、ＡＩ・半導体関連株の人気一色となるなか、ハ