全世界でバカウケしているという『バイオハザード レクイエム』。『7』『ヴィレッジ』と順番にプレイしたということで、ついに自分も遊んでみることになった。驚いたのがこのゲーム、まるでサウナみたいな内容だったのである。 【画像あり】『バイオハザード レクイエム』仕様のネックスピーカーがカッコいいブラッディレッドの本体に赤いランプのコラボ仕様 すでにプレイした方はご存知だ