山形県尾花沢市できのう発生した山火事はきょう午前１１時に鎮火が確認されました。 これまでに１人がけがをして病院に運ばれています。 また、火災では、きのうの時点で山の斜面を中心におよそ２５００平方メートルが焼けたことがわかっています。