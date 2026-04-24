飯能市、西武鉄道など5者で構成する「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会は4月23日、飯能市立図書館（埼玉県飯能市）に「ムーミンパパオブジェ」を設置し、お披露目セレモニーを開催した。●小説家のムーミンパパは図書館前に、ムーミンママは東飯能駅にムーミンパパオブジェは、2024年8月9日（「ムーミンの日」）に締結した「飯能市・ムーミン物語・西武鉄道の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」