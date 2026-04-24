【その他の画像・動画等を元記事で観る】 “キング・オブ・ポップ”＝マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』 (6月12日より日本公開)。4月24日の北米公開を目前に控え、最新映像となる最終トレーラーが公開された。 さらに日本時間4月21日にはマイケルの聖地でもあるアメリカ・ロサンゼルスにてプレミア上映が開催され、会場にはキャスト・スタッフの他、マイケルの長男のプリンス・ジャクソ