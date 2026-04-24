【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が6月24日にリリースするシングル「人誑し / ひとたらし」より、収録曲が発表された。TVアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録される。 ■楽曲の詳細は後日発表 1曲目に収録される表題曲「人誑し / ひとたらし」は、現在放送中のTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌。『あかね噺』は、『週刊少年ジャ