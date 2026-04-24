【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）のジャケットデザインと新アーティストビジュアルを公開した。 ■世代や国境、ファンの垣根を越える“Borderless”な世界観を体現 今回公開されたEP『UNIVER5OUL』のジャケットデザインおよびアーティストビジュアルは、鮮やかなカラーリングと立体的な背景が映