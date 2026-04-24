【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MON7Aが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場、話題曲「僕のかわい子ちゃん」を一発撮りで披露。 ■ABEMA『今日、好きになりました。ハロン編』で、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語った曲 「僕のかわい子ちゃん」は、2025年にABEMA 恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ