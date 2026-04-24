エスポア [名証Ｎ] が4月24日大引け後(17:45)に決算を発表。26年2月期の連結最終損益は1100万円の黒字(前の期は2億4700万円の赤字)に浮上した。なお、27年2月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結最終損益は1億3400万円の黒字(前年同期は8400万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-39.4％→43.4％に急改善した。 株探ニュース