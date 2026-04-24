島精機製作所 [東証Ｐ] が4月24日大引け後(18:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の2億円の黒字→2.8億円の黒字(前の期は114億円の赤字)に40.0％上方修正した。ただ、通期の連結最終損益は従来予想の13億円の黒字→8.5億円の黒字(前の期は142億円の赤字)に34.6％下方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の5.8億円の赤