第61回（26日／GII、東京芝2000m）には、きさらぎ賞3着のラフターラインズ、当舞台2連勝中のファムクラジューズ、圧巻のデビュー勝ちを収めたキャリア1戦馬ラベルセーヌなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「リアライズルミナス」を取り上げる。 ■リアライズルミナス 前走は暴走気味の逃げ馬の存在を思えば、実質的に単騎で流れ