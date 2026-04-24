インディーゲーム開発を手掛けるnazenaninadesicoは、一人プレイ専用RPG「Revenger2」を、PC（Steam）、iOS、Android向けに配信開始しました。本作は、かつてフィーチャーフォン（ガラケー）向けに展開された「リベンジャー」シリーズの第2作目をPC・スマートフォン向けに復刻したタイトルです。ガラケーRPG復刻プロジェクトの第3弾にあたります。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■12ドットフォントやレトロ