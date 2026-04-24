6月6日に開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』に、豪華キャスト陣が都内近郊3つの映画館・全6公演に登壇することが発表された。あわせて、制作上の都合でこれまで未放送となり“幻”となっていた第4期第13話（最終回）の特別上映が実施される。第4期第13話は初公開となる。【画像】1人だけ持ち上げられてるの…なんかわかる配置（笑）10周年記念イラス