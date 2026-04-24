スクールアイドルプロジェクト『ラブライブ！サンシャイン!!』のスクールアイドル活動の新イベント『Guilty Kiss Musical Performance 漆黒のWanted Ghost』が、11月22日、23日に静岡県・沼津市民センターで開催されることが発表された。『ラブライブ！サンシャイン!!』では初となる3DCGライブで、Guilty Kissによる新たなパフォーマンスとして、完全オリジナルストーリーで紡がれるミュージカルが展開される。【画像】絵柄いい