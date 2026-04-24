中国の王毅外交部長は現地時間4月23日、中国とカンボジアの外相・国防相による「2＋2」戦略対話の初会合について、6項目の共通認識に達したと発表しました。第一に、双方は相互支持を揺るぎなく強化することで一致しました。特に相手国の核心的利益の擁護を支持することを重視します。中国側は、カンボジアが一つの中国原則を堅持し、中国の統一実現を支持すると改めて表明したこと、さらに習近平国家主席が提唱する重要なグローバ