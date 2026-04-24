桑田佳祐が6月24日に発売するCDシングル「人誑し / ひとたらし」の収録曲が発表され、テレビアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、さらにもう1曲の新曲が収録されることが明らかになった。【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様2017年リリースの「君への手紙」以来、9年ぶりの桑田のCDシングルには、1曲目にテレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』オープニング主題歌の「人誑し /