国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN」。2026年も6月19日から3日間、東京国際フォーラムで開催される。昨年開催の「OTOTEN2025」には、前年比140%増の8650人もの来場者が訪れるほどの大盛況。そこで今年は昨年より開催日を1日増やして実施する。さて今年のOTOTENはどんな内容になるのか。4月13日、主催する一般社団法人日本オーディオ協会が記者発表会を行い、「OTOTEN2026」の見どころなどが紹介された。情報の