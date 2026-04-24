俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。ミステリアスな女性・足利晴子を演じる井川遥と、岡田演じる真のバディ刑事・宮藤詩織を演じる中条あやみの対談が実現。本作が初共演となる二人に、縦軸と横軸が交差する物語構造の魅力をはじめ、それぞれの役作りやお互いの印象など、本作の見どころを語り合ってもらった。【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみ