5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）でK-1ファイターの児玉兼慎と対戦するジョリー。昨年大みそかのRIZINデビュー戦での劇的な勝利から約3ヶ月、SNSでの反応や私生活の公表、試合に向けた意気込み、そして対戦を見据える篠塚辰樹について、胸の内をじっくりと語った。【インタビュー動画】ジョリー、篠塚辰樹に敵意むき出し「あいつを倒さないと第1章が終わらない」■憧れのロックスターの祝福に「何が起きてん