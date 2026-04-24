沖縄県の辺野古沖で、同志社国際高校の高校生らが死亡した船の転覆事故で、文部科学省が安全管理を調べるため学校法人「同志社」の現地調査に入りました。24日午後4時前、京都市にある学校法人「同志社」に文部科学省の職員らが調査のために入りました。3月、沖縄・名護市の辺野古沖で、同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆した事故では、当時2年生の武石知華さん（当時17）と、船長の金井創さん（当時71）が死亡しました。