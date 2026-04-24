YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第659回が、24日午後10時にプレミア公開される。今回は、アーティスト・MON7Aが初登場する。【写真】ポニーテールがかわいい！『ハロン編』でのおひなさま今回披露するのは、昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露し話題を呼び、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」