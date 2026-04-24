イギリスでは、2009年以降に生まれた人が、将来成人してもたばこを購入できなくなります。イギリスで20日、2009年1月1日以降に生まれた人に対して、たばこ製品の販売を禁止する法案が議会を通過しました。法案はチャールズ国王の承認を経て成立する見通しです。たばこを販売することや、代理でたばこを購入することも禁止され、販売業者には禁止の対象年齢を表示することが義務づけられます。違反者には2500ポンド、約53万7000円以