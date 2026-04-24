俳優の佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）より、未曾有の怪物“名無し”の謎に迫る特別映像「右手の三原則編」が解禁された。【動画】特別映像「右手の三原則編」本作は、“名前のない怪物”と化した男の狂気と運命を描くサイコバイオレンス。白昼の商店街やファミレスで発生する無差別殺人事件を軸に、理解不能な存在への恐怖を描き出す。すでに公開されている予告では、白昼の商店街に現れた“名