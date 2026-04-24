左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が23日（日本時間24日）、傘下3Aエルパソの一員としてリノ戦に2番手で登板。6―4の7回にマウンドに上がり、1イニングを2安打1失点、2奪三振で勝敗は付かなかった。1死後にソロ本塁打を許した。松井は左脚を痛めたことで3月のWBCを辞退。3Aではここまで8試合に登板して防御率4・70。