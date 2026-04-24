北アルプスの景勝地・松本市の上高地について、市は、来訪者から入園料を集め、景観の保全や登山道の整備などの財源に充てる制度を創設する方針を決めた。山岳観光事業者などからの提言を踏まえたもので、早ければ２０２８年度にも徴収を始める。ごみの投棄など対応すべき課題が増えていることが背景にある。（山口正雄）上高地を巡っては２４年８月、市が文化財保護法に基づく「管理団体」に指定され、入園料などの名目で利用