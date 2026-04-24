日本テレビ森圭介アナウンサーが24日、同局系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。資産運用の収益について、おぎやはぎ小木博明から迫られるシーンがあった。番組では、日経平均株価が史上初の6万円台となった話題を紹介。MCの山里亮太は「今って乱高下激しいので。こういうの（投資）をしている方は短期で見て『ああダメかも』って売るとかじゃなくて、長い目で見て、ゆっくりジグザグなってるけど結局徐々に上がっていくとい