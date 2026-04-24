女優桜井日奈子（29）が24日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。芸能界入りの“不純”なきっかけを語った。桜井は「岡山美少女コンテスト」でグランプリを受賞し現在の所属事務所に入った。黒柳徹子からコンテストを受けた動機を聞かれると、桜井は「ディズニー（チケット）の副賞がそのコンテストがあったから、ディズニーのチケット以外にもいろいろ賞があって、とりあえずそのコンテストに出たら何か